В Екатеринбурге бывший сотрудник полиции расстрелял с балкона росгвардейца и ребенка

Пострадавшую девочку прооперировали и поместили в реанимацию.



Екатеринбург. Свердловская область. Стрельбу с балкона по прохожим открыл житель Екатеринбурга. Инцидент произошел вечером 30 мая, пишет «Интерфакс».

В результате, по данным регионального управления Следственного комитета, ранения получили 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии. Силовика после оказания медицинской помощи отпустили из больницы. Ребенку потребовалась операция, сейчас школьница находится в реанимации областной детской клинической больницы №1 в тяжелом состоянии.

Бойцы СОБРа взяли квартиру штурмом и задержали стрелка. У него изъяли карабин «Вепрь», которым он владел на основании разрешения, полученного в 2010 году. Нарушений условий хранения оружия и патронов не выявлено.

По словам источников «Интерфакса», стрелявший - ветеран вооруженных конфликтов, уволенный несколько лет назад из правоохранительных органов. На фоне стресса он злоупотреблял алкоголем, нередко устраивал дома скандалы и дебоши.

Следственный комитет возбудил в отношении стрелка уголовное дело по части 3 статьи 30 части 2, статьи 105 УК РФ и статьи 317 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).