Двух пенсионеров МВД России осудили за рассылку писем со ртутью

Одному назначили 14 лет колонии, другому - 17.



Москва. Бывшие сотрудники полиции Краснодарского края Максим Котоманов и Дмитрий Красильников виновны в рассылке писем с отравляющим веществом дипломатам России и зарубежных государств. Такое решение вынес Второй западный окружной военный суд в Москве, пишет «Интерфакс».

По версии следствия, вышеназванные пенсионеры МВД с 2017 по 2019 год отправляли послам ЕС, Украины, Австралии, Венгрии, Италии, Болгарии, Польши, Канады, Нидерландов, Саудовской Аравии, Франции, США, а также главе МИД России Сергею Лаврову письма с ядовитым порошком на основе ртути. Всего из Адыгеи и Москвы Котоманов и Красильников разослали более 200 отравленных посланий. Письма были написаны на поддельных бланках депутата Госдумы Сергея Железняка, яд содержался в «частицах крымской земли», положенных в конверты.

В отправке ядовитых писем Котоманов и Красильников сознались, но отрицали членство в каких-либо террористических организациях.

Суд признал их виновными по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе - участии в террористическом сообществе и подготовке терактов с использованием отравляющих веществ.

Максима Котоманова к 17 годам колонии строгого режима, Дмитрия Красильникова – к 14 годам в таком же исправительном учреждении.