Четверо отравившихся метаном рабочих в Ростовской области остаются в реанимации

Возбуждено уголовное дело.

Таганрог. Ростовская область. В поселке Дмитриадовка Ростовской области при работе на очистных сооружениях погибли 11 человек. Об этом пишут "Известия"

Рабочие МУП «Управление Водоканал» спустились в коллектор глубиной 8 м, где наступило отравление метаном. Вещество не имеет запаха и действует быстро. По словам губернатора области Василия Голубева, вероятно, трагедия произошла из-за несоблюдения техники безопасности.

В настоящее время еще 4 пострадавших находятся в реанимации.

Как сообщается на сайте следственного управления СК России по региону, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК России("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").