Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком? Лонгрид Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков Лонгрид

Четверо отравившихся метаном рабочих в Ростовской области остаются в реанимации

18:00, 22 мая, 2021
Анна Торхова
Четверо отравившихся метаном рабочих в Ростовской области остаются в реанимации
18:00, 22 мая, 2021
Анна Торхова
193
0
#Ростов\n#рабочие\n#отравление
Фото: arzik2
193
0

Возбуждено уголовное дело.

Таганрог. Ростовская область. В поселке Дмитриадовка Ростовской области при работе на очистных сооружениях погибли 11 человек. Об этом пишут "Известия".
Рабочие МУП «Управление Водоканал» спустились в коллектор глубиной 8 м, где наступило отравление метаном. Вещество не имеет запаха и действует быстро. По словам губернатора области Василия Голубева, вероятно, трагедия произошла из-за несоблюдения техники безопасности.
В настоящее время еще 4 пострадавших находятся в реанимации.
Как сообщается на сайте следственного управления СК России по региону, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК России("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). 
18:00, 22 мая, 2021
Анна Торхова
193
0
#Ростов\n#рабочие\n#отравление