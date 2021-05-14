Студенты колледжа в Комсомольске-на-Амуре пообедали в столовой и попали в больницу

В причинах инцидента разбирается Следственный комитет.



Комсомольск-на-Амуре. Хабаровский край. 16 учащихся и 2 преподавателя строительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре госпитализированы с диагнозом «кишечная инфекция». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Правоохранительные органы получили эту информацию в результате мониторинга СМИ и соцсетей. Проводится проверка. Уже установлено, что всем отравившимся оказывается медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное, угрозы жизни пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, уточняют количество заболевших, уточняют источник распространения инфекции. Также определяются причины и условия, способствовавшие распространению инфекции.