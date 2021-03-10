Министра здравоохранения Республики Алтай задержали по подозрению в «откатах»

Силовики проводят обыски в министерстве, а также офисах компаний-поставщиков медоборудования.



Горно-Алтайск. Республика Алтай. Правоохранительные органы подозревают министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко в получении незаконного вознаграждения. Чиновник взят под стражу, пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, министр оформлял контракты на поставки медицинских изделий за крупные «откаты». Всего он получил от фирм-поставщиков из Новосибирска, Кемерово и Барнаула около 5 млн рублей. Обыски проведены в Минздраве региона, а также в офисах производителей медоборудования.

Сергей Коваленко по образованию медик. Проработав несколько лет по основной специальности, переквалифицировался в управленцы: с 2008 по 2012 годы был заместителем главы администрации Майминского района Республики Алтай. Далее занимал должность замминистра здравоохранения региона. В 2017 году был назначен главврачом Майминской районной больницы. С ноября 2019 года – министр здравоохранения Республики Алтай.