Жители Приангарья отдали 73 млн рублей осужденному из Мурманской области и его сообщнице

В финансовую пирамиду были вовлечены больше сотни доверчивых граждан.



Иркутск. Иркутская область. Полиция Иркутской области раскрыла дело о финансовой пирамиде, жертвы которой потеряли 73 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, преступная финансовая схема работала с 2015 по 2017 годы.

По версии следствия, «архитектор» пирамиды в это время отбывал наказание в исправительной колонии Мурманской области. «На воле» ему помогала 30-летняя знакомая, проживавшая в Новосибирске.

Она заказывала рекламу в средствах массой информации Иркутской области. Тем, кто вносил деньги и привлекал других вкладчиков, предлагали до 37% прибыли ежемесячно. Первое время деньги действительно выплачивались – за счет взносов новых «клиентов». Но в итоге пирамида «рухнула», 120 жителей региона лишились своих сбережений на общую сумму свыше 73 млн рублей.

А организаторы незаконного «бизнеса» занялись легализацией криминальных доходов – купили в Новосибирске иномарку представительского класса.

В настоящее время уголовные дела в отношении обоих фигурантов с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Иркутска.