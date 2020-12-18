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Жители Приангарья отдали 73 млн рублей осужденному из Мурманской области и его сообщнице

18:47, 18 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Жители Приангарья отдали 73 млн рублей осужденному из Мурманской области и его сообщнице
18:47, 18 декабря, 2020
Евгений Кандаков
97
0
#МВД по Иркутской области\n#полиция\n#Новосибирск\n#Мурманская область\n#финансы и деньги\n#мошенничество\n#финансовые пирамиды
Фото: pixabay.com
97
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В финансовую пирамиду были вовлечены больше сотни доверчивых граждан.

Иркутск. Иркутская область. Полиция Иркутской области раскрыла дело о финансовой пирамиде, жертвы которой потеряли 73 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, преступная финансовая схема работала с 2015 по 2017 годы.
По версии следствия, «архитектор» пирамиды в это время отбывал наказание в исправительной колонии Мурманской области. «На воле» ему помогала 30-летняя знакомая, проживавшая в Новосибирске.
Она заказывала рекламу в средствах массой информации Иркутской области. Тем, кто вносил деньги и привлекал других вкладчиков, предлагали до 37% прибыли ежемесячно. Первое время деньги действительно выплачивались – за счет взносов новых «клиентов». Но в итоге пирамида «рухнула», 120 жителей региона лишились своих сбережений на общую сумму свыше 73 млн рублей.
А организаторы незаконного «бизнеса» занялись легализацией криминальных доходов – купили в Новосибирске иномарку представительского класса.
В настоящее время уголовные дела в отношении обоих фигурантов с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Иркутска.
18:47, 18 декабря, 2020
Евгений Кандаков
97
0
#МВД по Иркутской области\n#полиция\n#Новосибирск\n#Мурманская область\n#финансы и деньги\n#мошенничество\n#финансовые пирамиды