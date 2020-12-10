Около 20 школ Иркутска получили повреждения из-за землетрясения

Из-за трещин в потолке власти города закрыли КДЦ «Россия».
Иркутск. Иркутская область. Землетрясение в Бурятии стало причиной появления трещин на зданиях в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города по итогам оперативного совещания.
Отмечается, что по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введен режим повышенной готовности.
В частности, пострадали 18 школ – речь идет о небольших трещинах, осыпании штукатурки. Аналогичные повреждения нашли также в нескольких детсадах. Однако угрозы разрушения зданий нет, заявил заместитель градоначальника Виталий Барышников.
Более серьезный ущерб нанесен КДЦ «Россия», в актовом зале частично поврежден подвесной потолок. Центр временно закрыли.
Кроме того, в спорткомплексе «Высота» осыпалась штукатурка, возможны трещины льда на кортах. В помещении творческого клуба «Созвездие» на улице Академика Образцова обнаружены повреждения по аркам проемов, эвакуационных выходов и по сводам потолков. Также трещины появились на арках в дверных проемах в здании детской музыкальной школы №3.
Мостам, путепроводам и котельным стихия ущерба не причинила, они работают штатно.
Как пишет «Интерфакс», в соседней с Иркутской областью Бурятии 10 декабря в 5:44 (00:44 по МСК) произошло землетрясение. Эпицентр располагался в районе впадения в Байкал реки Селенга. Подземный толчок имел магнитуду 5,5, энергетический класс - 13,9. Подземные толчки ощущались также в Иркутске, Улан-Удэ, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах Бурятии.