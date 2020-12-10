Около 20 школ Иркутска получили повреждения из-за землетрясения

Из-за трещин в потолке власти города закрыли КДЦ «Россия».



Иркутск. Иркутская область. Землетрясение в Бурятии стало причиной появления трещин на зданиях в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города по итогам оперативного совещания.

Отмечается, что по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введен режим повышенной готовности.

В частности, пострадали 18 школ – речь идет о небольших трещинах, осыпании штукатурки. Аналогичные повреждения нашли также в нескольких детсадах. Однако угрозы разрушения зданий нет, заявил заместитель градоначальника Виталий Барышников.

Более серьезный ущерб нанесен КДЦ «Россия», в актовом зале частично поврежден подвесной потолок. Центр временно закрыли.

Кроме того, в спорткомплексе «Высота» осыпалась штукатурка, возможны трещины льда на кортах. В помещении творческого клуба «Созвездие» на улице Академика Образцова обнаружены повреждения по аркам проемов, эвакуационных выходов и по сводам потолков. Также трещины появились на арках в дверных проемах в здании детской музыкальной школы №3.

Мостам, путепроводам и котельным стихия ущерба не причинила, они работают штатно.