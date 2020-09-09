В Тюменской области проведут проверку после «учений» с захватом в заложники пятиклассников

Инсценировку теракта устроили на внеучебном занятии.



Ишим. Тюменская область. На внеклассном занятии в Ишиме Тюменской области произошел «теракт». Люди в масках и камуфляже взяли в «заложники» пятиклассников, пишет «Интерфакс».

Мероприятие было организовано 4 сентября в рамках обучения детей «самосохранительным навыкам поведения» при терактах. Мать одного из учеников пожаловалась, что родителей о «креативной» инициативе педагогов не предупреждали. Также она утверждает, что одному ребенку во время учений стало плохо, его забрали из школы.

Провести проверку скандальной истории, произошедшей в ишимской школе №2, потребовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Дал задание департаменту образования разобраться с этой самодеятельностью, без оглядки на должности, звания и заслуги тех, кто стал автором такой инициативы», - написал глава региона на своей странице в «Инстаграм».