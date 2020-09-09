Замглавы Минэнерго России задержали в Москве

Обвинение Анатолию Тихонову пока не предъявили.





Москва. Заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова взяли под стражу в Москве. Задержание произошло после допроса в Следственном комитете 8 сентября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что чиновника вызвали к следователю в качестве подозреваемого по делу о крупном мошенничестве. Однако обвинения ему пока не предъявили.

Кроме того, по данным агентства, ранее сотрудники ФСБ и СКР провели обыски у Тихонова и замдиректора «Российского энергетического агентств» Игоря Кожуховского.

Добавим, в Минэнерго Анатолий Тихонов курировал имущественные отношения в отраслях топливно-энергетического комплекса, а также информационное обеспечение и цифровую трансформацию ТЭК.