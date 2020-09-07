  • $ 75.18 ↓
  • € 89.04 ↓

В Новороссийске выпала двухмесячная норма осадков

15:34, 07 сентября, 2020
Евгений Кандаков
В Новороссийске выпала двухмесячная норма осадков
15:34, 07 сентября, 2020
Евгений Кандаков
151
0
#канализация\n#Краснодарский край\n#наводнение\n#потоп\n#вода\n#ливни\n#Венеция
Фото: vk.com/nvrsk
151
0

Автомобили и маршрутки тонули, а жители плавали и купались.

Новороссийск. Краснодарский край. Ливни небывалой силы привели к наводнению в Новороссийске. Как сообщает телеканал «МИР24», 6 сентября город буквально ушел под воду.

По данным синоптиков, за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. Полностью залило центральную набережную и мост на Сухумском шоссе. Автомобили затапливало местами почти под крышу. Пассажирам приходилось вылезать из маршруток через окна, двери были полностью под водой.

Местные любители сапбординга (разновидность серфинга, при которой плывут стоя на доске и гребут веслом) устроили гонки по затопленным улицам. Со стороны они выглядели как гондольеры, так что Новороссийск на некоторое время стал похож на Венецию.

Некоторые горожане просто купались или принимали душ прямо на улице.

К концу дня городские власти объявили, что коммунальным службам удалось прочистить ливневки и восстановить движение транспорта.

Однако по данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, 7 сентября в регионе местами ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, добавили в ведомстве.

 

15:34, 07 сентября, 2020
Евгений Кандаков
151
0
#канализация\n#Краснодарский край\n#наводнение\n#потоп\n#вода\n#ливни\n#Венеция

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Бабушка с внуком заблудились в лесу в Удмуртии

14:10, 02 сентября, 2020
4089

Пожар в бывшем кафе «Кораблик» на набережной потушили в Ижевске

3780
19:30, 31 августа, 2020

На набережной Ижевска загорелось кафе «Кораблик»

2498
18:23, 31 августа, 2020

Жителям Удмуртии напомнили о необходимости носить маски

2282
12:10, 02 сентября, 2020

Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии

2146
09:08, 03 сентября, 2020

В Минздраве уточнили сроки начала вакцинации от коронавируса в России

16:29, 31 августа, 2020
2184

Поступившую в МГИМО дочь замгубернатора Забайкалья затравили в соцсетях

1377
13:57, 01 сентября, 2020

27 школьников из Благовещенска получили ожоги глаз

1270
17:52, 03 сентября, 2020

Ефремов признал свою вину в ДТП с гибелью курьера

1266
11:51, 03 сентября, 2020

Михаил Шуфутинский пообещал напомнить россиянам о «3 сентября»

1212
16:29, 02 сентября, 2020

Принц Гарри затосковал по родине

12:38, 01 сентября, 2020
1763

Особо заразный штамм COVID-19 напал на Индонезию

1540
12:49, 31 августа, 2020

Греция откроет границы для россиян с 7 сентября

1377
11:18, 02 сентября, 2020

Россия добилась от Белоруссии прогресса в создании Союзного государства

1364
17:01, 03 сентября, 2020

Глава МИД Белоруссии заявил о провале «украинского сценария» в его стране

1152
17:53, 02 сентября, 2020

Лонгриды

Понедельник: хороший, плохой, злой?

09:05, 21 августа, 2020
3519

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
8009

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
7451

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
7521

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
6694

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
7008

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
14391

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
12032

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
9545

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
16999

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
15081

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
15065

Статьи

В ижевском микрорайоне Люлли возводят новую автоматизированную котельную

16:46, 24 августа, 2020
2210

Жизнь после К

17:38, 21 августа, 2020
3824

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19, 20 августа, 2020
2041

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
2528

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
3426

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
2794

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
2687

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
3343

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
3054

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
5454

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
2995

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
4142

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
4613

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
6426

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
3118

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
2789

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
4392

Андрей Вагнер: пандемия коронавируса не помешает реконструкции теплосетей в Ижевске

19:36, 21 мая, 2020
4052

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» продолжает оказывать помощь больницам

17:06, 20 мая, 2020
3561

Бездомный пес Желтое ухо

09:20, 20 мая, 2020
6529