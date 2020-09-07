В Новороссийске выпала двухмесячная норма осадков

Автомобили и маршрутки тонули, а жители плавали и купались.



Новороссийск. Краснодарский край. Ливни небывалой силы привели к наводнению в Новороссийске. Как сообщает телеканал «МИР24», 6 сентября город буквально ушел под воду.

По данным синоптиков, за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. Полностью залило центральную набережную и мост на Сухумском шоссе. Автомобили затапливало местами почти под крышу. Пассажирам приходилось вылезать из маршруток через окна, двери были полностью под водой.

Местные любители сапбординга (разновидность серфинга, при которой плывут стоя на доске и гребут веслом) устроили гонки по затопленным улицам. Со стороны они выглядели как гондольеры, так что Новороссийск на некоторое время стал похож на Венецию.

Некоторые горожане просто купались или принимали душ прямо на улице.

К концу дня городские власти объявили, что коммунальным службам удалось прочистить ливневки и восстановить движение транспорта.

Однако по данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, 7 сентября в регионе местами ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, добавили в ведомстве.