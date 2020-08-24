Житель Челябинска похитил в центре города больше двухсот декоративных кустов

В дальнейшем злоумышленник посадил их на собственном земельном участке.



Челябинск. Челябинская область. Полицейские разыскали и задержали жителя Челябинска, подозреваемого в краже кустарников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Кусты кизильника росли по улице Лесопарковая. Они были высажены муниципалитетом для украшения центральной части города. Однажды ночью насаждения пропали.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Как оказалось, растения похитил ранее не судимый 39-летний местный житель. По версии следствия, он подъехал к кустарнику на личном автомобиле и выкопал 235 кустов, а после пересадил их на свой земельный участок. Ущерб городу превысил 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Мужчине грозит до 2 лет колонии.