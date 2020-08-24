Жительницу Казани ужалил скорпион, которого она принесла домой с виноградом

Врачи оказали пострадавшей помощь.



Казань. Татарстан. Казанские медики оказали срочную помощь горожанке, ужаленной скорпионом. Ядовитое членистоногое пряталось в гроздьях винограда, который пострадавшая купила в магазине, сообщает «Татар-информ».

О случившемся женщина написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам пострадавшей, виноград она приобрела в одном из супермаркетов популярной торговой сети. По цвету опасное существо было неотличимо от ягод, и заметить его было очень трудно. Также укушенная отметила, что врачи скорой помощи были крайне удивлены причиной вызова – ранее они с таким не сталкивались.

Судиться с магазином женщина не намерена, но предупредила в своем посте всех знакомых, чтобы они были бдительны. «Неизвестно, один ли этот «виноградный гость», либо случаи могут повториться», - написала пострадавшая.

В пресс-службе Минздрава Татарстана факт оказания помощи ужаленной скорпионом пациентке подтвердили. По данным ведомства, женщину доставили в токсикологическое отделение городской клинической больницы №7 Казани в состоянии средней степени тяжести. Медики оказали ей необходимую помощь.

«В данный момент жизни пациентки ничего не угрожает», - добавили в Минздраве.