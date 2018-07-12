Более 9 млрд рублей экс-полковника полиции Захарченко перечислили в бюджет

Расследование в отношении бывшего сотрудника МВД завершено по трем эпизодам.

Москва. Более 9 млрд рублей экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко перечислили на счёт Казначейства России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

В настоящее время завершено расследование по трем эпизодам преступлений. Бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД обвинили в получении двух взяток и воспрепятствовании следствию.

Расследование фактов получения других взяток продолжается.

Напомним, Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия. При обысках у него был найден мешок денег.