Руководство казанской гимназии собрало с родителей 50 млн рублей и улетело в ОАЭ

За счет этих средств педагоги получали также дополнительные зарплаты.

Казань. Татарстан. Прокуратура заинтересовалась поборами с родителей в гимназии №19 Казани. По данным ведомства, всего за 2 года учреждение получило в виде «добровольных» взносов около 50 млн рублей, сообщает РенТВ.

По предварительным данным, пожертвованные семьями учеников деньги шли на дополнительные зарплаты директору, завучам и другим сотрудникам (в среднем более 100 тысяч рублей каждому). Также руководство гимназии провело корпоратив в Объединенных Арабских Эмиратах. Поездка «для обмена опытом», как ее оформили в документах, обошлась в 570 тысяч рублей. Прокуратура Татарстана намерена провести проверку этих фактов и дать им правовую оценку.

Вопрос обсуждался на заседании антикоррупционной комиссии правительства Татарстана. Прокурор республики Илдус Нафиков назвал гимназию №19 и ряд других учебных заведений «бизнес-центрами по выколачиванию средств».

В то же время глава Казани Ильсур Метшин заявил, что поездка учителей в ОАЭ была поощрением за успехи учеников на международных олимпиадах и проводилась с согласия управления образования.

Руководитель региона Рустам Минниханов это объяснение не принял и поручил ввести казначейский контроль за тем, как школы расходуют средства, собранные с родителей.