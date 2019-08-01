Под Нижневартовском нашли обломки вертолёта-«призрака»

Считается, что он пропал около 50 лет назад.

Ханты-Мансийск. В Ханты-Мансийском автономном округе, в районе Ачимовского месторождения под Нижневартовском, обнаружили останки упавшего вертолёта. Об этом сообщил Life в четверг, 1 июля.

От воздушного судна уцелела лишь ржавая хвостовая балка, по которой нельзя различить бортовой номер. Сама кабина, вероятно, погрязла в болоте. Сложность с идентификацией заключается ещё и в том, что информации об авиационном происшествии в этих диких местах отыскать до сих пор не удалось. Соответственно, об экипаже тоже ничего неизвестно.

По мнению спасателей, это может быть вертолёт Ми-6. Причём рухнул он, скорее всего, в 1970-х годах: за последние 20 лет в данном районе никаких происшествий с воздушными судами не было. По крайней мере, о них не сообщалось.

Сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе внимательно изучают архивы, чтобы найти хоть какую-то информацию о происшествии или определить, почему вертолёт не искали.