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Под Нижневартовском нашли обломки вертолёта-«призрака»

17:40, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Под Нижневартовском нашли обломки вертолёта-«призрака»
17:40, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Болото\n#Ханты-Мансийск\n#вертолет\n#поиск
Фото: pixabay.com
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Считается, что он пропал около 50 лет назад.

Ханты-Мансийск. В Ханты-Мансийском автономном округе, в районе Ачимовского месторождения под Нижневартовском, обнаружили останки упавшего вертолёта. Об этом сообщил Life в четверг, 1 июля.

От воздушного судна уцелела лишь ржавая хвостовая балка, по которой нельзя различить бортовой номер. Сама кабина, вероятно, погрязла в болоте. Сложность с идентификацией заключается ещё и в том, что информации об авиационном происшествии в этих диких местах отыскать до сих пор не удалось. Соответственно, об экипаже тоже ничего неизвестно.

По мнению спасателей, это может быть вертолёт Ми-6. Причём рухнул он, скорее всего, в 1970-х годах: за последние 20 лет в данном районе никаких происшествий с воздушными судами не было. По крайней мере, о них не сообщалось.

Сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе внимательно изучают архивы, чтобы найти хоть какую-то информацию о происшествии или определить, почему вертолёт не искали.

17:40, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
7
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#Болото\n#Ханты-Мансийск\n#вертолет\n#поиск

 

 

 


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