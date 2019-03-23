Ударила палкой соперницу: российскую лыжницу дисквалифицировали после гонки

Сборная России уже опротестовала такое решение.

Квебек. Канада. Российскую лыжницу Юлию Белорукову дисквалифицировали после гонки за участие в полуфинале по коньковому спринту на Кубке мира в Квебеке. Об этом сообщает Ура.ру.

Дело в том, что во время гонки Юлия Белорукова ударила палкой по палке своей соперницы из Швеции Фриды Карлссон. После этого спортсменку дисквалифицировали, автоматически определив ее на последнее место соревнований в четвертьфинале.

Сборная России уже опротестовала такое решение. По мнению главного тренера российской команды Маркус Крамер, причиной поступка Белоруковой могло быть поведение шведской лыжницы, которая не пускала ее вперед и дважды ткнула ей палкой в лицо.