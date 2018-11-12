Площадь пожара составила 2 тыс. кв.м.

Рязань. Рязанская область. В Рязани горит завод по производству жидкости для розжига «Центролит». Как пишет РЕН ТВ, у здания обвалилась кровля.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России, сообщение в экстренные службы поступило в понедельник, 12 ноября, в 12:13. Возгорание произошло в производственном здании, огонь распространился на 2 тыс. кв.м.

На место выехали 15 пожарных автомобилей с 50 спасателями.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба, пожар удалось локализвоать на площади 1,6 тыс. кв.м.