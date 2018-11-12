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В Рязани горит завод по производству жидкости для розжига

16:50, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
16:50, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
469
0
#заводы\n#пожар\n#Рязань\n#тушение пожара
Фото: Скрин
469
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Площадь пожара составила 2 тыс. кв.м.

Рязань. Рязанская область. В Рязани горит завод по производству жидкости для розжига «Центролит». Как пишет РЕН ТВ, у здания обвалилась кровля.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России, сообщение в экстренные службы поступило в понедельник, 12 ноября, в 12:13.  Возгорание произошло в производственном здании, огонь распространился на 2 тыс. кв.м.

На место выехали 15 пожарных автомобилей с 50 спасателями.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба, пожар удалось локализвоать на площади 1,6 тыс. кв.м.

16:50, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
469
0
#заводы\n#пожар\n#Рязань\n#тушение пожара

 

 

 


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