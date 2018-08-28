На Эльбрусе проходит операция по транспортировке тела альпиниста из Волгограда

Труп нашла группа альпинистов.

Карачаево-Черкесия. Спасатели ведут операцию по транспортировке тела волгоградского альпиниста с Эльбруса. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике, в район ледника Битюк Тюбе выдвинулись 9 человек.

Родственники забили тревогу уже давно. По их словам, альпинист должен был вернуться с горы еще 6 августа. Тогда спасатели в первый раз вышли на поиски.

17 августа четыре человека Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России и 1 единица техники искали волгоградца на южном склоне. 19 августа спасатели обследовали западное ребро Эльбруса, верхнюю и нижнюю ночевки, но безрезультатно.

Тело нашла группа альпинистов на высоте 4,4 тыс. м. Транспортировка будет проходить в сложных условиях.

Мужчина не был зарегистрирован в поисково-спасательных подразделениях.