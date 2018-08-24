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Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стало попадание воды в светильник

10:07, 24 августа, 2018
Анна Торхова
10:07, 24 августа, 2018
Анна Торхова
283
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#специалист\n#Кемерово\n#происшествие\n#пожар\n#возгорание.\n#экспертиза
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
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Защитный автомат в здании не сработал.

Кемерово. Кемеровская область. Специалисты назвали причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Возгорание произошло в светодиодном светильнике, в который попала талая вода с крыши, пишет «Коммерсант».

Точное место возгорания установить пока не удалось, но предполагается, что прибор находился над «сухим» бассейном, наполненным поролоновыми кубиками.

Защитный автомат должен был отключить загоревшийся прибор, однако он оказался неисправным.

В ходе исследования эксперты изучили десятки мешков с обгоревшими плафонами, отрезками проводов и кабелей, трансформаторами и другим. Сечение почти каждого провода оказалось заниженным, по сравнению с нормой.

Эксперты также говорят о коротком замыкании в электропроводке, которое было спровоцировано ошибочным распределением нагрузок и разрушенной изоляцией.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, еще 80 пострадали.

10:07, 24 августа, 2018
Анна Торхова
283
0
#специалист\n#Кемерово\n#происшествие\n#пожар\n#возгорание.\n#экспертиза

 

 

 


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