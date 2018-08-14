В Иркутской области двое рабочих погибли от взрыва гранаты

Как граната оказалась в лесу выясняет следствие.

Усть-Илимск. Иркутская область. Двое рабочих лесопилки под Усть-Илимском подорвались на найденной в лесу гранате. Как пишет пресс-служба Следственного Управления СК России по Иркутской области, мужчины принесли ее на предприятие.

Сторож предприятия услышал громкий хлопок, после из здания повалил дым. Тогда сотрудник поспешил внутрь. На втором этаже он обнаружил рабочих, которые скончались до приезда скорой от тяжелых осколочных ранений.

Как граната оказалась в лесу, выясняет следствие.

«С места происшествия изъяты деформированные фрагменты гранаты. «Тела потерпевших направлены на судебно-медицинскую экспертизу», —говорится в сообщении.