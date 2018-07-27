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В Череповце правоохранители задержали переодетого в девушку уклониста

18:40, 27 июля, 2018
Анна Торхова
18:40, 27 июля, 2018
Анна Торхова
109
0
#армия\n#полиция\n#Россия\n#правоохранительные органы
Фото: pixabay.com
109
0

На просьбу предъявить документы «девушка» не ответила.

Череповец. Вологодская область. В Череповце правоохранители задержали 22-летнего молодого человека, уклонявшегося от армии. Мужчина был переодет в девушку, пишет газета «Взгляд».

Так, экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования заметил на улице компанию из трех человек. Сотрудники попросили предъявить их документы. Девушка ничего не ответила и её доставили в полицию.

В базе данных имени, которое она называла, не оказалось. В результате проверки отпечаток пальцев оказалось, что это парень, которого разыскивают за уклонение от службы.

18:40, 27 июля, 2018
Анна Торхова
109
0
#армия\n#полиция\n#Россия\n#правоохранительные органы

 

 

 


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