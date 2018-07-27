В Череповце правоохранители задержали переодетого в девушку уклониста

На просьбу предъявить документы «девушка» не ответила.

Череповец. Вологодская область. В Череповце правоохранители задержали 22-летнего молодого человека, уклонявшегося от армии. Мужчина был переодет в девушку, пишет газета «Взгляд».

Так, экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования заметил на улице компанию из трех человек. Сотрудники попросили предъявить их документы. Девушка ничего не ответила и её доставили в полицию.

В базе данных имени, которое она называла, не оказалось. В результате проверки отпечаток пальцев оказалось, что это парень, которого разыскивают за уклонение от службы.