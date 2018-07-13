Субподрядчик строительства космодрома «Восточный» проведет три года в колонии

Обвиняемый похитил 2,6 млн рублей.

Благовещенск. Амурская область. Благовещенский городской суд приговорил директора строительной компании, выполнявшей работы на космодроме «Восточный», к трем годам колонии. Мужчину признали виновным в хищении 2,6 млн рублей, сообщает телеканал «360°».

Так, в 2016 году подрядчик ООО «СК Сибпромстрой» и субподрядчик ООО «СК «Восток» заключили договор о строительстве железных дорог на общую сумму более 27 млн рублей.

Подрядчик перечислил «СК «Восток» аванс - 10,4 млн рублей. Из этой суммы 709 тыс. рублей директор компании перевел на цели, не связанные с контрактом.

Позднее мужчина снял с расчетного счета компании 4,37 млн рублей, которые поступили от стороны по договору, из которых 1,89 млн забрал себе.

Руководитель «СК «Восток» вину признал и возместил часть ущерба в сумме 1,2 млн рублей.