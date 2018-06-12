Баржа и катамаран столкнулись в Волгограде: погибли 10 человек

Компания на борту судна отмечала день рождения.

Волгоград. Волгоградская область. В Волгограде минувшей ночью столкнулись баржа и катамаран. Как сообщает пресс-служба СКР, на борту пассажирского судна находилось не менее 16 человек, хотя рассчитано оно на 12 мест.

«Люди оказались за бортом. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц)», - говорится в сообщении.





По данным Эха Москвы, столкновение произошло в 200 м от берега. От удара катамаран опрокинулся.

На месте происшествия продолжается спасательная операция. По предварительным данным, погибли 10 человек, одна женщина числится пропавшей без вести.

Издание отмечает, что компания на борту катамарана отмечала день рождения. Управлял судном бывший глава Калачёвского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. Судя по всему, он погиб.