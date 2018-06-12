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Баржа и катамаран столкнулись в Волгограде: погибли 10 человек

10:40, 12 июня, 2018
10:40, 12 июня, 2018
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#Волгоград\n#происшествие\n#гибель людей
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области
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Компания на борту судна отмечала день рождения.

Волгоград. Волгоградская область. В Волгограде минувшей ночью столкнулись баржа и катамаран. Как сообщает пресс-служба СКР, на борту пассажирского судна находилось не менее 16 человек, хотя рассчитано оно на 12 мест.

«Люди оказались за бортом. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц)», - говорится в сообщении.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области.jpg

По данным Эха Москвы, столкновение произошло в 200 м от берега. От удара катамаран опрокинулся.

На месте происшествия продолжается спасательная операция. По предварительным данным, погибли 10 человек, одна женщина числится пропавшей без вести.

Издание отмечает, что компания на борту катамарана отмечала день рождения. Управлял судном бывший глава Калачёвского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. Судя по всему, он погиб.

10:40, 12 июня, 2018
83
0
#Волгоград\n#происшествие\n#гибель людей

 

 

 


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