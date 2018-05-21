Крыша 10-этажного жилого дома сгорела в Южно-Сахалинске

В результате пожара никто не погиб, однако в городе ввели режим ЧС.

Южно-Сахалинск. Крыша 10-этажного многоквартирного жилого дома сгорела в Южно-Сахалинске. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, причиной пожара стало возгорание в одной из квартир на верхних этажах.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в многоэтажке №29а на улице Чехова, после чего перекинулся на крышу. При этом информация о пожаре поступила на пункт дежурных в 15:50 по местному времени.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горят 700 кв.м. кровли. Им удалось эвакуировать жильцов. На тот момент в доме находились порядка 100 человек.

Отмечается, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал, однако в городе ввели режим ЧС. Как сообщается на сайте администрации Южно-Сахалинска, на месте находится мэр Сергей Надсадин.

«Сейчас муниципалитет ведет срочную работу, направленную на обеспечение людей временным жильем. По словам Сергей Надсадина, уже определены подрядчики, которые займутся восстановлением кровли. К этим мероприятиям они приступят сразу же после того, как на крыше закончат работать пожарные», - говорится в сообщении.