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Пытавшихся продать девушку в сексуальное рабство злоумышленниц задержали в Москве

16:58, 03 марта, 2018
Ксения Чернова
16:58, 03 марта, 2018
Ксения Чернова
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#секс\n#Москва\n#рабство\n#следствие\n#происшествие
Фото: Пресс-служба СКР
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Покупателя женщины нашли через социальные сети.

Москва. Продавших девушку в сексуальное рабство злоумышленниц задержали в Москве. Как сообщает пресс-служба СКР, двух женщин задержали в столичном аэропорту «Домодедово».

«По данным следствия, <…> злоумышленницы за 1,5 млн рублей осуществили продажу девушки 1999 года рождения с целью сексуальной эксплуатации последней третьими лицами за пределами Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

Известно, что покупателя женщины нашли через социальные сети.

Против злоумышленниц возбудили уголовное дело по части 1 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

16:58, 03 марта, 2018
Ксения Чернова
836
0
#секс\n#Москва\n#рабство\n#следствие\n#происшествие

 

 

 

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