Пытавшихся продать девушку в сексуальное рабство злоумышленниц задержали в Москве

Покупателя женщины нашли через социальные сети.

Москва. Продавших девушку в сексуальное рабство злоумышленниц задержали в Москве. Как сообщает пресс-служба СКР, двух женщин задержали в столичном аэропорту «Домодедово».

«По данным следствия, <…> злоумышленницы за 1,5 млн рублей осуществили продажу девушки 1999 года рождения с целью сексуальной эксплуатации последней третьими лицами за пределами Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

Известно, что покупателя женщины нашли через социальные сети.

Против злоумышленниц возбудили уголовное дело по части 1 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).