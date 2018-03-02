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В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за снегопада и ураганного ветра

13:26, 02 марта, 2018
Александра Бобрович
13:26, 02 марта, 2018
Александра Бобрович
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#погода\n#чрезвычайная ситуация\n#снег\n#Сахалин\n#ураган
Фото: yuzhno-sakh.ru
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Городские власти закрыли некоторые дороги и отменили занятия в школах.

Южно-Сахалинск. В столице Сахалинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада и ураганного ветра. Как сообщили в пресс-службе администрации города, причиной непогоды стал мощный циклон.  

В связи с этим городские власти закрыли некоторые дороги. В частности, автомобилисты не смогут проехать в Синегорск. Кроме того, владельцев автомобилей настоятельно попросили не пользоваться личным транспортом и воздержаться от любых поездок.   

Помимо этого, из-за снегопада 3 марта будут полностью отменены занятия во всех школах города. Родителей просят следить за местонахождением своих детей.  

Для тех, кто из-за непогоды не может добраться домой, организованы пункты временного пребывания. По словам начальника департамента образования Южно-Сахалинска Анастасии Киктевой, они находятся в общеобразовательных и спортивных школах, детских садах и учреждениях культуры.

13:26, 02 марта, 2018
Александра Бобрович
290
0
#погода\n#чрезвычайная ситуация\n#снег\n#Сахалин\n#ураган

 

 

 

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