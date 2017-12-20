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      В Калининграде мужчина поджег главную городскую новогоднюю ель

      16:58, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:58, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      217
      0
      #Новый год\n#полиция\n#горожане\n#Калининград\n#уголовное дело\n#поджег\n#происшествие
      Фото: УМВД по Калининградской области
      217
      0

      Таким образом он пытался привлечь к себе внимание.

      Калининград. В столице Калининградской области мужчина поджег главную новогоднюю ель. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, таким способом он пытался привлечь к себе внимание.  

      По данным ведомства, поджечь елку на площади Победы 31-летний калининградец пытался в воскресенье, 17 декабря. Остановить мужчину удалось горожанину Алексею Шкатову, который гулял на площади вместе с семьей. Он удерживал нарушителя до приезда полиции.  

      Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли у «поджигателя» две пластиковые литровые бутылки с керосином. Во время разговора с полицейскими мужчина заявил, что с помощью поджога новогодней ели хотел привлечь внимание к себе и решить личные проблемы.  

      В настоящее время против калининградца возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).  Согласно законодательству, он может провести в тюрьме два года. 

      16:58, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      217
      0
      #Новый год\n#полиция\n#горожане\n#Калининград\n#уголовное дело\n#поджег\n#происшествие

       

       

       

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