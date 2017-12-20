В Калининграде мужчина поджег главную городскую новогоднюю ель

Таким образом он пытался привлечь к себе внимание.

Калининград. В столице Калининградской области мужчина поджег главную новогоднюю ель. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, таким способом он пытался привлечь к себе внимание.

По данным ведомства, поджечь елку на площади Победы 31-летний калининградец пытался в воскресенье, 17 декабря. Остановить мужчину удалось горожанину Алексею Шкатову, который гулял на площади вместе с семьей. Он удерживал нарушителя до приезда полиции.

Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли у «поджигателя» две пластиковые литровые бутылки с керосином. Во время разговора с полицейскими мужчина заявил, что с помощью поджога новогодней ели хотел привлечь внимание к себе и решить личные проблемы.

В настоящее время против калининградца возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Согласно законодательству, он может провести в тюрьме два года.