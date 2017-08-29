В Магаданской области обнаружили тайники с лососевой икрой на 27 млн рублей

Общий вес продукции составил 6 тонн.

Магадан. В Ольском городском округе сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили два тайника с шестью тоннами лососевой икры, пишут Известия.ру. Ее стоимость составила 27 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, тайники находились в труднодоступной части лесного массива. Владельцы товара пока не обнаружены. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.