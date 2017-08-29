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      В Магаданской области обнаружили тайники с лососевой икрой на 27 млн рублей

      11:05, 29 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      11:05, 29 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      214
      0
      #МВД\n#рыба\n#Магадан\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      214
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      Общий вес продукции составил 6 тонн.

      Магадан. В Ольском городском округе сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили два тайника с шестью тоннами лососевой икры, пишут Известия.ру. Ее стоимость составила 27 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

      По ее словам, тайники находились в труднодоступной части лесного массива. Владельцы товара пока не обнаружены. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 

      11:05, 29 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      214
      0
      #МВД\n#рыба\n#Магадан\n#происшествие

       

       

       

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