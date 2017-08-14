ФСБ предотвратила серию терактов в Москве

Задержаны россиянин и три жителя Центральной Азии, обнаружена лаборатория по производству взрывчатки.

Москва. В столичном регионе задержана группа террористов, готовившая серию взрывов на транспорте, крупных рынках и в торговых центрах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

В ведомстве заявили, что среди прочих подозреваемых арестован эмиссар ИГ (организация запрещена в России), который контролировал подготовку терактов. Также под стражу взяты специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника. Кроме того, обнаружена лаборатория по производству самодельных бомб.

Отмечается, что один из пойманных террористов – россиянин, а трое - граждане стран Центральной Азии. Кроме того, к подготовке взрывов причастны главари сирийских боевиков.