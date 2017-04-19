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      Четырех моряков с сухогруза «Герои Арсенала» обнаружили мертвыми

      17:31, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:31, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      141
      0
      #кораблекрушение\n#Крым\n#море\n#происшествие\n#гибель людей
      Фото: commons.wikimedia.org
      141
      0

      С затонувшего судна спасли одного человека.

      Краснодарский край. Главное управление МЧС Краснодарского края подтвердило гибель четырех моряков с затонувшего сухогруза «Герои Арсенала». По данным «Лайф», все погибшие были облачены в гидрокостюмы.

      Одного моряка удалось спасти. Он находится в тяжелом состоянии. Судьба семи членов экипажа остается неизвестной. Поисковая операция продолжается. К ней привлечены вертолет Ми-8 и 11 судов.

      По предварительным данным, причиной трагедии стала ошибка команды, которая неправильно рассчитала волну.

      Ранее сообщалось, что в ночь на 19 апреля в Черном море затонул сухогруз «Герои Арсенала», на борту которого находилось 12 членов экипажа.

      Список экипажа сухогруза «Герои Арсенала»:

      Глазко И. — Украина

      Ведерников А. — Россия

      Меснянкин А. — Украина

      Синюк Д. — Украина

      Патеев Д. — Россия

      Пантюхов А. — Украина

      Каджая Л. — Грузия

      Ганчевский Н. — Украина

      Бицюра А. — Украина

      Черненко К. — Украина

      Гончаренко А. — Украина

      Свечкарь М. — Украина (кок)

      17:31, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      141
      0
      #кораблекрушение\n#Крым\n#море\n#происшествие\n#гибель людей
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