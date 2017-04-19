Четырех моряков с сухогруза «Герои Арсенала» обнаружили мертвыми

С затонувшего судна спасли одного человека.

Краснодарский край. Главное управление МЧС Краснодарского края подтвердило гибель четырех моряков с затонувшего сухогруза «Герои Арсенала». По данным «Лайф», все погибшие были облачены в гидрокостюмы.

Одного моряка удалось спасти. Он находится в тяжелом состоянии. Судьба семи членов экипажа остается неизвестной. Поисковая операция продолжается. К ней привлечены вертолет Ми-8 и 11 судов.

По предварительным данным, причиной трагедии стала ошибка команды, которая неправильно рассчитала волну.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 апреля в Черном море затонул сухогруз «Герои Арсенала», на борту которого находилось 12 членов экипажа.

Список экипажа сухогруза «Герои Арсенала»:

Глазко И. — Украина

Ведерников А. — Россия

Меснянкин А. — Украина

Синюк Д. — Украина

Патеев Д. — Россия

Пантюхов А. — Украина

Каджая Л. — Грузия

Ганчевский Н. — Украина

Бицюра А. — Украина

Черненко К. — Украина

Гончаренко А. — Украина

Свечкарь М. — Украина (кок)