Эксперт назвал программу для ускорения YouTube

Москва. Обойти ограничение скорости работы YouTube можно при помощи программы GoodbyeDPI. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на специалиста по информационной, сетевой и компьютерной безопасности Сергея Вакулина.

В интервью изданию Pravda.Ru он рассказал, что для замедления трафика популярного видеохостинга применяется технология DPI (глубокого анализа трафика). Программа GoodbyeDPI препятствует распознаванию данных DPI, так что торможения при загрузке видеороликов не происходит.

Однако скачивать GoodbyeDPI безопасно только с ресурса GitHub, предупредил эксперт. В ближайшее время на волне хайпа наверняка появятся вредоносные приложения, маскирующиеся под GoodbyeDPI.

Напомним, с 1 августа на территории России скорость работы YouTube была искусственно замедлена. Это связано с неисполнением компанией-владельцем предписаний Роскомнадзора, а также с использованием устаревшего оборудования. Трафик видеохостинга должен замедлиться до 70%. Пока речь идет лишь о стационарных компьютерах. На смартфонах видеоролики просматриваются с прежней скоростью.