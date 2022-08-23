«Яндекс» решил отказаться от новостного агрегатора

Москва. Агрегатор «Яндекс-Новости» перестанет быть главной страницей российской мультисервисной интернет-платформы. Об этом заявили в «Яндексе», сообщает RT.

Теперь компания намерена развивать в качестве своей главной страницы ya.ru. Сейчас она функционирует главным образом в качестве поисковой системы. Решение было принято в связи с продажей холдингу VK проектов «Яндекс-Дзен» и «Яндекс-Новости».

Помимо универсального поиска, с ya.ru будет доступен голосовой помощник Алиса, вход в «Почту» и другие сервисы.

Сообщается также, что VK передаст «Яндексу» службу доставки еды и продуктов Delivery Club. Сделку планируется закрыть до конца 2022 года, после согласования с регуляторами.

Напомним, о намерениях «Яндекса» продать VK проекты «Дзен» и «Новости» стало известно в конце апреля.