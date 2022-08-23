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«Яндекс» решил отказаться от новостного агрегатора

12:31, 23 августа, 2022
Евгений Кандаков
«Яндекс» решил отказаться от новостного агрегатора
12:31, 23 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Hi-Tech\n#бизнес\n#интернет\n#ВКонтакте\n#Яндекс
Фото: скриншот с yandex.ru
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После сделки с VK компания будет развивать сервис ya.ru.

Москва. Агрегатор «Яндекс-Новости» перестанет быть главной страницей российской мультисервисной интернет-платформы. Об этом заявили в «Яндексе», сообщает RT.

Теперь компания намерена развивать в качестве своей главной страницы ya.ru. Сейчас она функционирует главным образом в качестве поисковой системы. Решение было принято в связи с продажей холдингу VK проектов «Яндекс-Дзен» и «Яндекс-Новости».

Помимо универсального поиска, с ya.ru будет доступен голосовой помощник Алиса, вход в «Почту» и другие сервисы.

Сообщается также, что VK передаст «Яндексу» службу доставки еды и продуктов Delivery Club. Сделку планируется закрыть до конца 2022 года, после согласования с регуляторами.  

Напомним, о намерениях «Яндекса» продать VK проекты «Дзен» и «Новости» стало известно в конце апреля.

12:31, 23 августа, 2022
Евгений Кандаков
45
0
#Hi-Tech\n#бизнес\n#интернет\n#ВКонтакте\n#Яндекс