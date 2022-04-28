Сервисы «Новости» и «Дзен» от «Яндекс» могут перейти компании «ВКонтакте»

Москва. «Яндекс» продаст «ВКонтакте» сервисы «Новости» и «Дзен». Об этом пишет «Интерфакс».

Параметры сделки пока не уточняются. Сейчас договор должна одобрить Федеральная антимонопольная служба.

Агрегатор «Яндекс.Новости» запустили в 2000 году. Во время обострения политической ситуации пользователи критиковали сервис за некорректную и одностороннюю новостную картину дня. «Яндекс» отвечал, что за это отвечают алгоритмы, в которые никто не вмешивается.

«Яндекс.Дзен» создали в 2015 году. Сервис работает как персональная лента, которая подстраивается под интересы пользователей, в ней выложен развлекательный и новостной контент.