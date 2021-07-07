Роботы-доставщики еды «Яндекса» появятся в американских кампусах

Новая система начнет работать в университетских городках с начала учебного года.



Москва. Американских студентов будут кормить роботы «Яндекса». Договор об этом российская интернет-компания подписала с американским сервисом доставки еды Grubhub, пишет Коммерсантъ.

Grubhub обслуживает свыше 250 университетских городков. Часть из них переведут на роботизированную доставку с начала учебного года. Для этого будут использованы роботы-курьеры «Ровер», уже опробованные в России и США.

Доставка готовой еды по приложению «Яндекс-Ровер» стартовала в России в декабре 2020 года. Сейчас вызвать робота-курьера с заказом можно в московском деловом квартале «Белая площадь», на Ходынском поле и в Хамовниках, татарстанском Иннополисе и даже в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган.

Добавим, «Роверы» способны привозить заказы весом до 20 кг. Судя по видео, машины способны замечать и объезжать непреодолимые препятствия и развивать довольно большую скорость. Правда, открывать двери, подниматься по ступенькам и довозить посылки до квартир они пока не могут – принимать груз необходимо на улице. С другой стороны, роботы не требуют с клиентов чаевых.