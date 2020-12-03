Главой Роснано стал Сергей Куликов

Чем займется Анатолий Чубайс – неизвестно.



Москва. В Роснано – новый руководитель. Возглавить компанию президент России Владимир Путин предложил 2 декабря Сергею Куликову, пишет «Коммерсантъ».

До недавнего времени Куликов занимал пост первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии. Предложение он принял и пообещал заняться превращением идей в продукты, а опытного производства - в промышленное.

О том, на какую должность будет назначен Анатолий Чубайс, возглавлявший Роснано в течение долгих лет, пока неизвестно.

Госкорпорация Роснанотех была создана в 2007 году, в 2011 году преобразована в АО «Роснано». Компания должна была развивать наноиндустрию в стране. На поддержку проектов Роснано с партнерами привлекло 590 млрд рублей. Наиболее успешными предприятиями, получившими развитие благодаря Роснано, стали «Хевел» (производство солнечных батарей), «Метаклэй» (антикоррозийные покрытия), «Монокристалл» (синтетические сапфиры) и ряд других.

В рамках объявленной 23 ноября премьером Михаилом Мишустиным реформы системы институтов развития, Роснано переходит под управление ВЭБ.РФ.