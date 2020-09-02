В метро Москвы начали списывать деньги за проезд по скану лица

Камеры видеонаблюдения смогут также проверять заполненность поездов.





Москва. На станциях Московского метро стартовали испытания системы FacePay, сканирующей лица пассажиров и взимающей плату за проезд с тех, кто к ней подключен. Один из этапов тестирования завершится к октябрю, пишет «Интерфакс» со ссылкой на департамент транспорта столицы.

По завершении промежуточных испытаний в департаменте пообещали рассказать об их итогах. В проверке принимают участие также банки, ставшие партнерами программы.

Помимо упрощения процесса оплаты, камеры видеонаблюдения будут отслеживать загруженность поездов и по мобильным приложениям предупреждать пассажиров, какой поезд более свободен.