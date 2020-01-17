Рогозин поддержал Маска, раскритиковавшего ракеты корпорации Boeing для полета на Луну

Глава Роскосмоса заявил, что российское изделие будет гораздо дешевле американского аналога.



Москва. Дмитрий Рогозин отреагировал на пост Илона Маска в соцсети Twitter. В нем глава компании SpaceX посетовал на слишком высокую стоимость сверхтяжелых ракет SLS (Space Launch System), разрабатываемых корпорацией Boeing для американской лунной программы, сообщает «Интерфакс».

«Ключевая проблема SLS в том, что она одноразовая, это значит, что миллиарды долларов будут пускать на ветер при каждом пуске», - написал Маск.

«Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают «Енисей» ещё более конкурентоспособным. В этом вопросе сложно не согласиться с @elonmusk. Такие расходы на пуск сложно будет потянуть даже США с их мощной экономикой», - прокомментировал высказывание Маска в своем аккаунте Рогозин.

Отметим, компания Boeing, разрабатывающая сверхтяжелую ракету SLS, конкурирует со SpaceX, которой руководит Илон Маск.

Роскосмос конструирует свою сверхтяжелую ракету «Енисей» на основе блоков ракеты-носителя «Союз-5». Планируемая грузоподъемность - 88 тонн. Это позволит вывести на окололунную орбиту 20-тонный пилотируемый корабль. Летно-конструкторские испытания изделия намечены на 2028 год.