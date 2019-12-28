Боевыми лазерами «Пересвет» вооружат самолеты

Об этом рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Москва. Россия установит лазерное оружие на авиационные носители. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Красная звезда».

Как рассказал изданию замминистра обороны Алексей Криворучко, на самолетах в ближайшие годы начнут устанавливать лазерные комплексы «Пересвет». Также он отметил, что ведутся работы по наращиванию мощности нового вида оружия.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу недавно заявил, что «Пересветы» с начала декабря развернуты в позиционных районах пяти дивизий РВСН и используются для прикрытия передвижений стратегических ракетных комплексов.

О наличии у России боевых лазеров впервые рассказал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года.

А год назад в Минобороны сообщили, что «Пересвет» может отражать воздушные атаки и бороться со спутниками.