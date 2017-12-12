Павел Дуров: Telegram монетизируют в начале 2018 года

Об этом основатель мессенджера заявил в интервью агентству Bloomberg.

Санкт-Петербург. Мессенджер Telegram может пройти процедуру монетизации в 2018 году. Как пишет Известия.ру, об этом заявил Павел Дуров в интервью агентству Bloomberg.

По информации СМИ, монетизация Telegram состоится в начале 2018 года. Однако какие именно инструменты монетизации будут привлекаться, Дуров не уточнил.

Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что не планирует продавать мессенджер, несмотря на то, что такие предложения ему поступали постоянно. Как пишет РГ, ведущие инвесторы Кремниевой долины хотели приобрести сервис за 3-5 млрд долларов. При этом предприниматель отметил, что не готов отдать контроль над своим защищенным мессенджером сторонним компаниям даже за большую сумму.