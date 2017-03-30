  • $ 57.02 ↑
  • € 61.53 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Ученые Новосибирска разработали прибор для лечения неоперабельного рака

      18:40, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      18:40, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      114
      0
      #достижения\n#Россия\n#ученые\n#рак
      Фото: pixabay.com
      114
      0

      Принцип борьбы основывается на бор-нейтронозахватной терапии.

      Новосибирск. Ученые из новосибирского Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН создали прибор, позволяющий победить рак, который не поддается химиотерапии. Предполагается задействовать бор-нейтронозахватную терапию, сообщают «Народные Новости».

      Она основывается на принципе избирательного поражения клеток рака, накапливающих бор из раствора, который вводится пациенту. Технология прошла первые испытания на глиоме мозга и доказала свою эффективность.

      Ученые считают, что компактный ускорительный источник ионов в скором времени будет востребован в США, Японии и других странах, где медицина находится на высоком уровне.

      18:40, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      114
      0
      #достижения\n#Россия\n#ученые\n#рак
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа