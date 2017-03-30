Ученые Новосибирска разработали прибор для лечения неоперабельного рака

Принцип борьбы основывается на бор-нейтронозахватной терапии.

Новосибирск. Ученые из новосибирского Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН создали прибор, позволяющий победить рак, который не поддается химиотерапии. Предполагается задействовать бор-нейтронозахватную терапию, сообщают «Народные Новости».

Она основывается на принципе избирательного поражения клеток рака, накапливающих бор из раствора, который вводится пациенту. Технология прошла первые испытания на глиоме мозга и доказала свою эффективность.

Ученые считают, что компактный ускорительный источник ионов в скором времени будет востребован в США, Японии и других странах, где медицина находится на высоком уровне.