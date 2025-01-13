Москва. В 2025 году россияне смогут восстанавливаться после лечения рака по ОМС. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на «Комсомольскую правду».

В первую очередь в наступившем году будет усилена борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями. Будет уделяться повышенное внимание борьбе с гепатитом С и репродуктивному здоровью.

Теперь по ОМС доступно отдельное финансирование ряда операций на сердце. В том числе, имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым пациентам.

Пройти тестирование на хронический гепатит С жители России могут в ходе диспансеризации.

Также продолжит развиваться система реабилитации. Медицинская помощь по ОМС полагается для восстановления после лечения онкологических заболеваний, сложных операций на сердце, сосудах, других хирургических вмешательств.

Для бесплодных семейных пар в рамках ОМС увеличивается финансирование процедур ЭКО. На текущий год выделено на 13% больше средств, чем в 2024 году.