В России могут отказаться от карантина для контактировавших с больными COVID-19

Москва. Изоляция людей, контактировавших с больными коронавирусом, является малоэффективной мерой при заражении штаммом «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить всё должным образом и говорить об отмене», — приводит агентство слова главного санитарного врача России.

3 февраля об этом же высказался президент России Владимир Путин. На встрече с предпринимателями он заявил, что с учетом особенностей протекания болезни при заражении новой разновидностью COVID-19, ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снять.

Также глава государства пообещал, что вводить дополнительные ограничения из-за распространения омикрон-штамма в стране вводить не будут, информирует RT.

Напомним, ранее власти Швейцарии приступили к поэтапной отмене введенных ранее карантинных мер. Причиной назвали низкий уровень госпитализации при заражении актуальной разновидностью ковида.