Пожилым москвичам предложили по 10 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19

Постановление об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Москва. Денежные компенсации будут выплачивать прошедшим вакцинацию от коронавируса пожилым жителям Москвы. Желающие получить 10 тыс. рублей вместо подарочных наборов должны подать заявление в любой городской центр социального обслуживания, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что уже подписал соответствующее постановление. Также он напомнил, что москвичи старше 65 лет являются участниками программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19. Она действует с 23 июня по 31 декабря. Если за этот период полностью привиться либо пройти повторную вакцинацию, то можно получить подарочные наборы «С заботой о здоровье». В них входят витамины, маски, таблетница, тонометр и прибор для измерения пульса, а также косметика по уходу за кожей. Наборы вручили уже более чем 240 тыс. человек.

Теперь вместо указанных вещей предлагается по желанию выбрать деньги. При подаче заявления на получение 10 тыс. рублей, пенсионеру необходимо взять с собой паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор, напомнил Собянин.