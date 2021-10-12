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Из-за коронавируса в медучреждениях Марий Эл закончились свободные места

18:09, 12 октября, 2021
Евгений Кандаков
Из-за коронавируса в медучреждениях Марий Эл закончились свободные места
18:09, 12 октября, 2021
Евгений Кандаков
265
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#коронавирус\n#вакцинация\n#карантин\n#ограничения\n#здоровье\n#больницы\n#здравоохранение\n#Марий Эл
Фото: vk.com/rt_russian
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Об этом рассказал глава республики Александр Евстифеев.

Йошкар-Ола. Марий Эл. В Марий Эл прекратили плановое лечение пациентов из-за отсутствия свободных мест. Койки выделяют только больным COVID-19, заявил глава республики Александр Евстифеев, пишет «Интерфакс».

Как пояснил на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом руководитель региона, если вспышку инфекции не удастся остановить, пациентов придется размещать в коридорах медучреждений. Также Евстифеев попросил жителей Марий Эл срочно пройти вакцинацию.

Кроме того, в республике продлили до 1 декабря режим повышенной готовности, введенный из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. С 22 октября жителей Марий Эл от 65 лет и старше отправят на самоизоляцию, а заведения общепита, учреждения культуры и спортивные организации будут принимать посетителей только по по QR-кодам вакцинации либо с отрицательными ПЦР-тестами. Временно закроют детские игровые комнаты, приостановят проведение физкультурных и спортивных мероприятий со зрителями, детям и подросткам до 18 лет запретят посещать торговые центры без взрослых.

18:09, 12 октября, 2021
Евгений Кандаков
265
0
#коронавирус\n#вакцинация\n#карантин\n#ограничения\n#здоровье\n#больницы\n#здравоохранение\n#Марий Эл
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