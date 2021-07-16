В Москве отменят вход в заведения общепита по QR-кодам

Об этом объявил мэр столицы.



Москва. Систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов отменят в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

По словам мэра столицы, посещение заведений общепита станет свободным с 19 июля.

Напомним, вход в кафе и рестораны только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса, ввели в Москве и Подмосковье с 28 июня. В то же время посещать заведения общепита не запретили лицам, переболевшим коронавирусом в течение последних 6 месяцев, а также тем, у кого есть отрицательный ПЦР-тест со сроком годности не менее 3 дней.

При этом москвичам без QR-кодов можно было свободно пользоваться летними верандами кафе.

UPD: такое же решение принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Начиная с 19 июля ограничения на вход в заведения общепита области будут носить рекомендательный характер.