В России будут бороться с коронавирусом с помощью искусственного интеллекта

Тестируется первая цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом.

Москва. Работодатели смогут контролировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди своих сотрудников. Как пишет RT, об этом сообщает «Платформа Национальной технологической инициативы».

В России проходит тестирование первая цифровая платформа управления коллективным иммунитетом.

Программа мониторинга и профилактики распространения коронавирусной инфекции разработана на базе искусственного интеллекта. Ее планируют внедрить на крупных предприятиях и в больших офисных коллективах.

В систему вносят информацию о здоровье работников, проценте вакцинированных и переболевших COVID-19. Работникам выдадут специальные брелоки, по показаниям которых программа в режиме реального времени собирает информацию о контактах сотрудников. На основании этих данных моделируются сценарии возможного распространения вируса в коллективе, определяется группа риска, выдаются рекомендации по использованию средств защиты, а также переводу тех или иных сотрудников на удаленную работу.

Искусственный интеллект формирует как общую стратегию профилактики коронавируса в коллективе, так и индивидуальные рекомендации для работников.

Система уже работает в тестовом режиме в Челябинской, Свердловской и Омской областях на предприятиях строительной отрасли.