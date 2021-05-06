В России будут бороться с коронавирусом с помощью искусственного интеллекта

Тестируется первая цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом.
Москва. Работодатели смогут контролировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди своих сотрудников. Как пишет RT, об этом сообщает «Платформа Национальной технологической инициативы».
В России проходит тестирование первая цифровая платформа управления коллективным иммунитетом.
Программа мониторинга и профилактики распространения коронавирусной инфекции разработана на базе искусственного интеллекта. Ее планируют внедрить на крупных предприятиях и в больших офисных коллективах.
В систему вносят информацию о здоровье работников, проценте вакцинированных и переболевших COVID-19. Работникам выдадут специальные брелоки, по показаниям которых программа в режиме реального времени собирает информацию о контактах сотрудников. На основании этих данных моделируются сценарии возможного распространения вируса в коллективе, определяется группа риска, выдаются рекомендации по использованию средств защиты, а также переводу тех или иных сотрудников на удаленную работу.
Искусственный интеллект формирует как общую стратегию профилактики коронавируса в коллективе, так и индивидуальные рекомендации для работников.
Система уже работает в тестовом режиме в Челябинской, Свердловской и Омской областях на предприятиях строительной отрасли.