Московскому клубу грозит крупный штраф за нарушение масочного режима на концерте «Кровостока»

Меры безопасности не соблюдали около половины зрителей.

Москва. Московскому клубу «ГлавClub» грозит крупный штраф за нарушение перчатно-масочного режима на концерте рэп-группы «Кровосток». Об этом сообщает телеканал «Звезда»

Около 50% посетителей не соблюдали социальную дистанцию, а также были без масок и перчаток.

На данный момент клуб могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей. Но в случае, если площадка вновь допустит нарушение санитарных требований или выяснится, что в результате концерта кто-то из гостей заразится коронавирусом, клубу будет грозить штраф до 1 млн рублей.

Также не исключается возможность приостановки работы клуба на 90 суток.