В Бурятии очагом коронавируса стала детская больница

Инфекцию обнаружили после возвращения медсестры из отпуска.





Улан-Удэ. Бурятия. В Бурятии выявлен очаг коронавируса в детской клинической больнице. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Инфекцию обнаружили в отделении реанимации, после того, как одна из медсестёр вернулась из отпуска и заразила коллег. Женщина отдыхала в Кижингинском районе Бурятии, где насчитывается 17 заболевших коронавирусом.

По словам министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, в больнице провели дезинфекцию, а находящихся на лечении детей перевели в отдельные боксы. Контактировавший с инфицированной медсестрой персонал направили в обсерваторы.

Информации по количеству заражённых медиков пока нет.