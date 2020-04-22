«Яндекс» предложил россиянам бесплатно провериться на коронавирус

Пока услуга доступна только в Москве и Подмосковье, но компания уже принимает заявки из других регионов.



Москва. Россияне смогут пройти тесты на COVID-19 бесплатно на дому. Об этом объявили в компании «Яндекс».

На первом этапе тестирование доступно для жителей Москвы и отдельных районов Подмосковья. Финансирование осуществляется в рамках социального проекта «Помощь рядом» компании «Яндекс», а также за счет пожертвований, для которых открыт специальный фонд.

Желающие пройти тест должны оставить заявку на сайте проекта «Помощь рядом». Затем на дом к автору заявки приедет сотрудник лаборатории. Он возьмет мазок изо рта и увезет его на исследование. Процедура безопасна, поскольку сотрудники одеты в защитную медицинскую одежду.

Надежность тестов - свыше 95%. Их проводят аккредитованные лаборатории. В будущем бесплатное тестирование будет доступно для жителей других регионов. Уже сейчас принимаются предварительные заявки от россиян, живущих за пределами Подмосковья.

Провериться советуют в первую очередь тем, кто работает в магазинах, социальных учреждениях, службах доставки товаров и продуктов.