На время закрытия будет работать бесплатный автобус.

Москва. В Москве закрыли несколько станций метрополитена. Об этом сообщает RT, со ссылкой на РИА Новости.

Несколько станций Большой кольцевой линии (БКЛ) и Солнцевской линии метро будут закрыты для ввода нового участка с 12 по 22 декабря. Отметим, что закроются станции «Хорошёвская» и «Шелепиха» БКЛ и Солнцевской линии. На участке «ЦСКА» — «Савёловская» поезда будут ходить с увеличенным интервалом.

На время закрытия будет работать бесплатный автобус.